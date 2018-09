Choléra : Aucun cas suspect n'a été enregistré depuis une semaine, affirme le ministre de la santé

L’épidémie du choléra est-elle derrière nous ? A en croire les déclarations du ministre de la santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui « aucun cas suspect de choléra n'a été enregistré depuis une semaine ». Cependant, le ministre indique que le dispositif de prévention reste en vigueur.

102 cas confirmés, et (02) décès déplorés depuis la déclaration de l'épidémie, le premier responsable du secteur estime que c’est juste des «cas sporadiques et familiaux» et que la situation est « vite maitrisée » grâce à « la mobilisation de tous les moyens ».

Lors d'une présentation sur son secteur devant la commission de santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l'Assemblée Populaire Nationale (APN), M. Hasbellaoui a précisé que « ce système de vigilance » mis en place par son secteur restait en vigueur, au moment où les équipes de santé demeurent également mobilisées et au plus haut niveau de vigilance « jusqu'à éradication totale de l'épidémie ».