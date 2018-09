Coupe arabe des clubs (8e de finale): tirage au sort le 6 octobre

Le tirage au sort du second tour de la Coupe arabe des clubs aura lieu le samedi 6 octobre prochain en Arabie saoudite, a indiqué l'Union des Associations de Football Arabe (UAFA) jeudi.

Deux clubs algériens : l'ES Sétif et l'USM Alger ont déjà composté leurs billets pour les 8es de finales de la prestigieuse compétition dont le vainqueur final empochera 6 millions dollars. L'ESS avait sorti la formation émiratie d'Al-Ain (1-2, 1-0) alors que l'USM Alger a éliminé le club irakien des Forces aériennes en s'imposant en aller et retour (0-1, 2-0).

Un troisième représentant algérien le MC Alger a fait un grand pas vers la qualification après son succès lors de son match aller en déplacement contre l'équipe bahreïni de Rifaa(2-1). La manche retour aura lieu le 28 septembre à Alger.

A noter que le tenant du titre l'ES Tunis avait été éliminé dès le premier tour par le club égyptien d'Al Ittihad d'Alexandrie.