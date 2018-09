Gestion des catastrophes naturelles : citoyen et autorités main dans la main pour faire y face

Gérer les crises et les situations de catastrophes naturelles demande la mobilisation de toutes les sphères de la société, à commencer par les autorités locales, les services de la sécurité, la Protection civile jusqu'à en arriver au citoyen, ce dernier étant le premier à être sur les lieux du sinitre.

En cas de danger naturel, les premiers à intervenir après l’annonce de l’alerte, se sont les services de la Protection civile, mobilisant tous leurs moyens matériels et humains pour faire face et procéder au sauvetage afin de réduire les dégâts, comme l’affirme le Colonel Drarja Ahmed, directeur de la Protection civile de Constantine.

« En cas d’inondation par exemple, nous utilisons des motopompes et les grands camions pour aspirer les eaux, nous mobilisons des ambulances et tout le matériel de sauvetage pour sauver les vies humaines. Le secours et le sauvetage, c’est notre métier. La Protection civile est toujours en alerte, prête à intervenir dans n’importe quelles circonstances (..) Les bulletins météo sont exploités quotidiennement, à chaque fois nos unités sont prêtes pour l’intervention ».

Faire face aux catastrophes naturelles relève de plusieurs acteurs et demande de trouver une stratégie commune et fiable, tel que l'affirme M. Mohamed Smail, chargé du Plan directeur de résilience à la wilaya d’Alger : « La gestion d’une catastrophe c’est un peu l’affaire de tous, les autorités locales, les services de sécurité, le citoyen, les associations, les médias, etc. Notre ville est exposée aux catastrophes naturelles, nous devons apprendre à être en mesure d'y faire face ensemble parce que la première personne à être sur place, c’est bien le citoyen »