Inondations de Constantine : le Wali annonce les mesures de prise en charge et la maîtrise de la situation

Les inondations provoquées par le débordement de Oued Ziad suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Constantine mercredi dernier ont causé la mort de deux personnes et d’importants dégâts matériels. Mais d’après le wali M. Abdesamie Saidoune, qui a effectué une visite de supervision sur les lieux de la catastrophe, la situation est bien maitrisée.

Après sa visite de supervision aux opérations d’évacuations, dans le quartier El Kantoli au nord-est du chef-lieu de la wilaya, le plus touché par ce déluge, le wali de la ville s’est montré rassurant quant au bon déroulement des travaux d’évacuation des eaux accumulées et la reprise du trafic routier sur le tronçon névralgique reliant Constantine à la RN 27 menant à Jijel et la RN3 menant à Skikda.

«Toutes les mesures ont été prises par les autorités publiques pour mener bien l’opération de nettoyage et prêter main forte à la Protection civile afin de secourir les personnes en danger et de les aider à reprendre la vie normale », a confirmé le premier responsable de la wilaya sur les ondes de la Radio Chaine 3. « Les mesures d’urgence ont été prises, le curage et le nettoyage de l'oued est en cours, celui des faussés est presque achevé ».

Le ministère de l’Intérieur a dégagé un plan d'intervention, une commission interministérielle a été inistallée et des mesures ont été exécutées, notamment celles en rapport avec le curage des réseaux d’assainissement et des oueds.

Le wali fait en outre savoir que le ministère des Ressources en eau a décidé d'engager un bureau d’études afin d'établir un diagnostic le plus précis possible de la situation et proposer les solutions techniques adéquates pour une meilleure prévention des risques.