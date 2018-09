La radio Algérienne organise un concours de poésie dédié à la grande Mosquée d'Alger

Sous le haut patronage de Monsieur le président Abdelkader Bouteflika, la radio algérienne en participation l’office national des droits d’auteurs et des droits voisins ONDA, organisent un concours national dédié à la grande mosquée, une conférence de presse sera animé aujourd’hui au niveau l’auditorium de la radio Aissa Messoudi par l’ensemble des membres de jury de ce concours.

Le concours est une occasion pour les amoureux de la poésie de défiler leurs plumes et de faire couler leurs éloquences. Son objectif est de mettre en exergue l’importance de cet édifice et de son apport, comme centre de rayonnement religieux , assurant les valeurs nobles de l’Islam à savoir la paix le dialogue et la tolérance ainsi que la diffusion des principes de vivre ensemble et de paix

Pour les conditions de participation, voir les détails avec le compte rendu de Salim Brahimi de radio Chaine 3