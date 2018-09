L’auteur de « Le Pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie », et fondateur de ENSJSI, Professeur Brahim Brahimi n’est plus

Le Professeur Brahim Brahimi fondateur et premier directeur de l’Ecole nationale supérieure de Journalisme et des sciences de l’information ENSJSI, est décédé aujourd’hui samedi le 22 septembre à Paris.

Ahmed Ibrahim alias Brahim Brahimi, est connu par ces recherches pertinentes dans la communication et l’information, un professeur émérite, il était distingué dans les années 1990 par son ouvrage phare, « Le Pouvoir, la presse et les intellectuels en Algérie »,« Le Pouvoir, la presse et les droits de l’homme en Algérie » sortis aux Editions L’Harmattan.

La nouvelle de sa disparition a affecté profondément toute la famille scientifique et journalistique en Algérie.