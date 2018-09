Le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah en visite de travail en 3ème Région Militaire à Béchar

Monsieur le Général de Corps d'Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée Nationale Populaire entame, aujourd'hui 22 septembre 2018, une visite de travail en 3ème Région Militaire à Béchar.

Pendant son premier jour de visite, à l'issue de la cérémonie d'accueil, et lors d'une rencontre avec le Commandement et l'Etat-Major de la 3ème Région Militaire, Monsieur le Général de Corps d'Armée a rappelé les grandes missions assignées aux unités de l'Armée Nationale Populaire, à travers tout le territoire national, qui leur requièrent de continuer à cumuler la maitrise opérationnelle et à acquérir en permanence de l'expérience au combat, à travers l'exécution stricte du programme de préparation au combat adapté avec la nature de ces missions. Ce qui exige de chacun des personnels de nos Forces Armées de prendre conscience que l'ampleur des enjeux à remporter et la nature des défis à relever font de l'acquisition de la puissance un objectif vital qui doit être atteint peu importent les conditions et les circonstances, car l'aptitude à défendre l'Algérie de tout danger, nécessite d'œuvrer sans relâche à atteindre les plus hauts état-prêts opérationnels et au combat, et la plus profonde conviction du parfait accomplissement des missions assignées.

De même, cultiver l'expérience, enraciner les connaissances et les capacités, et ancrer les valeurs du travail collectif coordonné et cohérent, sont des objectifs opérationnels qui ne pourront être réalisés qu'à travers la pratique sur le terrain, c'est-à-dire exécutant parfaitement les exercices démonstratifs avec munitions réelles, car ces exercices ne sont pas seulement la véritable évaluation des aptitudes au combat du corps de bataille de l'Armée Nationale Populaire, mais surtout et principalement, un signe remarquable de maturité d'instruction, de formation et de préparation, qui démarque aujourd'hui le parcours de développement de l'Armée Nationale Populaire, vers le rehaussement de son état-prêt opérationnel au plus hauts degrés.

Au programme de cette visite, Monsieur le Général de Corps d'Armée, présidera demain, dimanche 23 septembre 2018, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, la cérémonie d'installation du Général-Major Mostefa Smaali dans les fonctions de Commandant de la 3ème Région Militaire à Béchar, en succession au Général-Major Saïd Chanegriha, désigné en qualité de Commandant des Forces Terrestres.