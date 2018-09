M. Messahel conduira la délégation algérienne à la 73ème session de l’AG de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, se rendra à New York demain lundi à la tête d’une importante délégation, pour prendre part aux travaux de la 73ème session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, indique dimanche un communiqué du ministère.

Plusieurs questions sont inscrites à l'ordre du jour de cette session qui se déroulera sous le thème central "Faire de l’ONU une Organisation pour tous : une force mondiale fondée sur des responsabilités partagées, au service de sociétés pacifiques, équitables et durables", ajoute la même source.

Outre sa participation au débat général, M. Messahel représentera l’Algérie au sommet Nelson Mandela pour la paix et au Forum mondial de lutte contre le terrorisme. Il assistera également à de nombreuses réunions thématiques de haut niveau portant, entre autres, sur le Mali et Sahel, la Palestine, l’Agenda des jeunes, la Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires et le financement du Programme de développement durable à l’horizon 2030, ajoute le communiqué du MAE.

Par ailleurs, M. Messahel prendra part à plusieurs réunions ministérielles de coordination, prévues dans le cadre des groupements et organisations, dont l’Algérie est membre, à l’instar du Mouvement des Pays Non-alignés, de l’Organisation de la Coopération Islamique, du Groupe des 77 et la Chine, et de la Ligue des Etats arabes.

Le ministre des Affaires étrangères prendra également part, le 26 septembre 2018, à la réunion ministérielle du Forum global de lutte contre le terrorisme (GCTF).

En marge de cet important rendez-vous annuel, M. Messahel s’entretiendra avec la présidente de l’Assemblée générale, Mar?a Fernanda Espinosa et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres ainsi qu’avec de nombreux chefs de délégations sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun, selon le communiqué du MAE.