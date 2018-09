Opep-non Opep: le ministre saoudien se dit confiant qu'il y ait suffisamment d'offre pétrolière

Le ministre saoudien de l'Energie, Khaled El Falah, a affirmé dimanche à Alger qu'il demeurait confiant qu’il y ait suffisamment d’offre de pétrole, et ce, en prenant des «mesures appropriées» pour le long terme.

«On est satisfait du travail qui a été fait entre les producteurs Opep et non Opep. Je demeure confiant qu’il y ait suffisamment d’offre en prenant des mesures appropriées pour le long terme», a souligné M. El Falah dans son allocution à la 10ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays de l'Opep et non-Opep (JMMC).

APS