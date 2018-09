Coupe de la CAF - Quarts de finale (retour) : l'USMA à 90 minutes du carré d’As

L'USM Alger tentera ce dimanche soir de décrocher son billet pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération lors de la réception des Egyptiens d'Al Masry SC. Cette manche retour des quarts de finale aura lieu à partir de 20h00 au stade 8 Mai 1945 de Sétif.

Face à leur destin, les Rouge et Noir ont 90 minutes pour arracher une place dans le carré d’As. Une mission loin d’être impossible pour les protégés de Thierry Froger battus par le plus petit des scores (1-0) dimanche dernier à Port Said (Egypte). Toutefois, le coach français se méfie de cette formation égyptienne capable de jouer un mauvais tour à son équipe.

« Notre tâche contre les Egyptiens sera difficile. Je pense que tout peut arriver dimanche soir. On peut encaisser comme on peut passer, on est prêts pour tous les scenarios », a déclaré Froger lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant match.

« Le partie sera très intéressante à jouer. Cependant, mon équipe a 90 minutes pour sortir un grand match afin d’aller en demi-finales », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le directeur général de l’USMA, Abdelhakim Serrar, se veut confiant quant à la tâche qui attend son équipe. « Je suis confiant, mon équipe a les moyens de revenir dans le score pour offrir la qualification à nos supporters », a indiqué Serrar qui a tenu également à mettre en garde ses joueurs « L’équipe d’Al Masry n’est pas vraiment forte tactiquement, néanmoins, ses joueurs sont des guerriers sur le terrain donc il faut être très calme et faire très attention », a-t-il prévenu.

Concernant l’effectif des Rouge et Noir, Froger a rassuré les inconditionnels de l’USMA quand à la disponibilité de l’ensemble de ses joueurs. Un seul petit doute subsiste quant à la titularisation ou pas de Rabie Meftah, mais le capitaine des Usmistes, blessé lors du match aller, devrait normalement tenir sa place ce soir.

Froger peut compter également sur la présence de son milieu de terrain, Mohamed Benkhemassa, de retour après avoir purger trois matchs de suspension.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h00 et la partie sera dirigée par le Botswanais Joshua Bondo, assisté par le Mozambicain Arsenio Chadreque et Souru Phatsoane (Lesotho).