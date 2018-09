L'OPEP rend hommage au président Bouteflika pour ses efforts en faveur d'un marché pétrolier stable

Un hommage a été rendu dimanche à Alger par l'OPEP au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en marge de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'Accord de réduction de la production pétrolière des pays OPEP et non-OPEP (JMMC), et ce, pour ses efforts engagés en faveur d'un marché pétrolier stable, garantissant les intérêts à la fois des producteurs et des consommateurs.

Coïncidant avec la célébration du deuxième anniversaire de l'Accord d'Alger de septembre 2016, cet hommage se veut une reconnaissance de la sagesse et des efforts du président Bouteflika à travers des actions de concertation et de dialogue en direction de pays producteurs de pétrole y compris non-Opep, en vue de soutenir les prix du pétrole.

Le Chef de l'Etat avait joué un rôle majeur dans la conclusion de l'accord en septembre 2016 à Alger pour la réduction de la production.

En effet, une démarche consensuelle avait été initiée dès février 2015 par le Président Bouteflika qui avait dépêché alors plusieurs ministres portant des messages aux pays producteurs de pétrole pour rétablir l`équilibre du marché pétrolier.

Ce qui avait été suivi par des visites effectuées au cours de l'année 2016 en Algérie, par des Présidents, des chefs de gouvernement et des ministres de l'Energie de pays producteurs de pétrole pour se concerter avec le président de la République, afin d'identifier les voies et moyens de stabiliser les cours du brut sur le marché international. APS