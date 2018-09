17 pays participent au 11e Festival international de la bande dessinée d'Alger

Des bédéistes de dix-sept pays participeront au 11e Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda), prévu du 2 au 6 octobre prochains, avec le Canada en invité d'honneur, ont annoncé dimanche à Alger les organisateurs.

L'édition 2018 de ce rendez-vous annuel dédié au 9e art sera marquée par diverses activités à l'Esplanade Riadh El Feth à Alger.

En plus du Canada, pays à l'honneur avec 8 auteurs, la Belgique, l'Espagne, les Etats Unis d'Amérique, le Togo, l'Egypte, le Liban, la Tunisie et-pour la première fois- la Suède et la Colombie, participeront à ce 11e Fibda.

Les visiteurs, qui devront s'acquitter d'une somme «symbolique» de 300 DA, auront l'opportunité de découvrir les créations de bédéistes de renom à l'image de Julie Rochereau, Jean Paul Eid et Guy Delisle (Canada), Antonio Altarriba Ordonez (Espagne) aux côtés de bédéistes algériens comme Nawel Ouaret et le français Philippe Brocard, commissaire du Festival de la bande dessinée de Lyon (France).

Des tables rondes et des conférences sur l'histoire et les métiers de la BD, animés par des bédéistes, seront au rendez-vous du 11e Fibda qui prévoit, d'autre part, des ateliers d'initiation et de formation au 9e art en plus des concours, sponsorisés par des établissements financiers et instituts culturels étrangers, accrédités en Algérie.

Par ailleurs, des expositions et des performances en live sont au programme de cette édition placée sous le thème du «vivre-ensemble».

Le 11 Fibda prévoit également des activités dans les hôpitaux de l'Algérois au profit des enfants, invités aussi à participer au concours de déguisement «Cosplay», organisé par l'Office national des droits d'auteur et droits voisins (Onda) et les éditions spécialisées dans la BD et le manga, «Z-Link». APS