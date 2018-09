Salon national de l’artisanat : La 10e édition prévue du 08 au 13 octobre prochain à Tizi Ouzou

La dixième édition du salon national de l’artisanat se tiendra du 08 au 13 octobre prochain à Tizi-Ouzou, a-t-on appris, lundi, auprès des organisateurs de cette manifestation.

Organisée par la Chambre locale de l’artisanat et des métiers (CAM) en collaboration avec l’assemblée populaire de wilaya (APW), la manifestation qui sera abritée par le jardin «Colonel Mohand Oulhadj», mitoyen du siège de la wilaya, accueillera «une centaine de participants qui viendront de 25 wilayas du pays», indique un document de la CAM, dont l'APS détient une copie.

L’objectif assigné à ce salon, selon la même source, est de «donner la possibilité aux artisans exposants de promouvoir et de commercialiser leurs produits, permettre l’échange d’expériences entre les exposants des différentes wilayas et offrir aux visiteurs l’opportunité de découvrir et d’acquérir les divers produits exposés». APS