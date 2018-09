L'Algérie condamne "avec vigueur" l'attaque contre une parade militaire à Ahvaz en Iran

L'Algérie a condamné "avec vigueur", dimanche par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, l'attentat qui a ciblé une parade militaire dans la ville d'Ahvaz en Iran ayant fait plusieurs morts et blessés.

"Nous condamnons avec vigueur l'attaque qui a ciblé une parade militaire à Ahvaz ayant fait plusieurs morts et blessés parmi des agents d'ordre et des civils iraniens dont des femmes et des enfants", a précisé M. Benali Cherif dans une déclaration.

"Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes et au peuple iranien et souhaitons prompt rétablissement aux blessés", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réaffirmé "le rejet total par l'Algérie de la violence quel qu'en soient les motifs" et son appel à "toutes les composantes de la communauté internationale à l'impératif de se mobiliser pour affronter résolument le terrorisme et œuvrer à son éradication." APS