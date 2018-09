Moscou : les nouvelles sanctions us ne retarderont pas la production d'armes

Le vice-premier ministre Russe, Iouri Borissov, a fait savoir, dimanche, à Washington, que les nouvelles sanctions américaines imposées au secteur de la défense de son pays n'empêcheront en rien la production d'armes en Russie, ont rapporté des médias locaux.

"Les mesures restrictives ne pourront pas réduire la vitesse de développement du secteur de la défense russe et Moscou sera toujours

capable de trouver un moyen de s'en sortir", a-t-il indiqué à la chaîne de télévision Rossiya-1.

"Chaque nouvelle série de sanctions démontre que les tentatives de faire pression sur la Russie ne conduisent pas aux résultats souhaités par nos

adversaires", a souligné vendredi Sergueï Ryabkov, vice-ministre russe des Affaires étrangères.

Le président Trump avait publié jeudi dernier un décret exécutif destiné à mettre en oeuvre une nouvelle sanction US contre la Russie, en mettant sur une liste noire 33 entités et individus Russes qui seraient liés au secteur de la défense et aux services de renseignement.

Le Département d'Etat américain a annoncé également qu'il imposerait des sanctions à l'encontre du Département du développement de l'équipement de

la Commission militaire centrale de Chine, alléguant que Pekin avait "violé" le "Countering America's Adversaries Through Sanctions Act" en s'équipant avec des armements Russes.

Réagissant à cette décision, le vice-ministre Chinois des Affaires étrangères, Zheng Zeguang, a convoqué l'ambassadeur américain, Terry

Branstad, pour adresser des "protestations solennelles" de son pays contre les sanctions américaines à l'encontre de l'agence militaire chinoise et d'un officiel de l'armée a rapporté, dimanche, l'agence Chine nouvelle.

M. Zheng a souligné que l'action des Etats-Unis sur le terrain de la coopération militaire entre la Chine et la Russie avait gravement violé les

normes régissant les relations internationales jugeant un tel comportement d'"acte hégémonique flagrant".