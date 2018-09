Centre de formation de la JSK : lancement cette semaine des travaux

Les travaux de terrassement pour la réalisation, à Tizi-Ouzou, du Centre de formation de la Jeunesse sportive de Kabylie ''seront lancés au courant de cette semaine'', a annoncé lundi le président de ce club de football.

Cherif Mellal a expliqué que toutes les démarches pour le lancement de ce projet, qui sera d'un apport important pour le club phare de la Kabylie, ont été pratiquement achevées et les travaux de terrassement peuvent être entamés sur une assiette de terrain de 4 Ha sise à Oued Aissi (sortie est de la ville des genêts).

Ce centre sera réalisé avec la contribution de deux gros sponsors de la JSK (un privé et un public), a ajouté M. Mellal. "Nous sommes en discussion avec nos sponsors afin de trouver une formule pour construire ce centre en partenariat avec l'opérateur privé de téléphonie mobile Ooredoo ou le Groupe Cosider (le plus grand groupe algérien de Bâtiment travaux publics et hydraulique)", a-t-il indiqué.

Ce projet, qui est '' la première priorité'' du staff dirigeant de la JSK, sera doté, entre autre, de deux stades, d'une unité de soins et d'une autre de récupération et d'un parking, a-t-on rappelé.