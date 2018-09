Emigration clandestine: deux réseaux de passeurs démantelés

Deux réseaux de passeurs, composés de 9 personnes, ont été démantelé lundi, dans la wilaya d'Ain Témouchent, par les services de la gendarmerie nationale, selon un communiqué de ce corps de sécurité.

« Le premier réseau, démantelé par la brigade territoriale de la commune de Bouzedjar, est composée de 7 individus âgés entre 22 et 34 ans originaires des communes d’El Amria et de Bouzedjar. Six ont été arrêtées et une autre en fuite est activement recherchée» indique le communiqué.

« Les éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de la commune d’El Amria ont, pour leur part, démantelé un deuxième réseau de 3 individus âgés entre 25 et 36 ans originaires de la wilaya d’Oran qui ont été tous appréhendés », ajoute le communiqué

Les deux opérations ont permis la saisie de deux embarcations, « deux moteurs et 600 litres d’essence et les neuf prévenus seront présentées devant les instances judiciaires compétentes», précise la même source.