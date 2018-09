Sonatrach: lancement des premiers forages en offshore en début 2019

Les premiers forages en offshore seront lancés en début 2019, a indiqué lundi à Alger le P-dg de la compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach Abdelmoumen Ould Kaddour.

"On va bientôt avoir la première exploration forage pour le offshore. C'est très intéressant pour nous. C'est certain, il y a du potentiel. D'après les études préliminaires, il y a de très bonnes perspectives. Maintenant, il faut qu'on attende encore de voir. Mais je pense que dès l'année prochaine, on commencera à faire les premiers forages", a-t-il affirmé lors d'un point de presse tenu à l'issue de la présentation du rapport annuel de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole (Opep) sur les perspectives mondiales du marché pétrolier.

Pour rappel, M. Ould Kaddour avait indiqué en mars dernier que des projets de forages en offshore au large de Bejaïa et d'Oran étaient au stade d’évaluation des données sismiques.

Il avait également relevé que plusieurs partenaires de Sonatrach comme Anadarko (Etats-Unis), Total (France), Eni (Italie) et Statoil (Norvège) étaient intéressés à se joindre à Sonatrach pour pouvoir développer l'activité du forage en offshore en Algérie.