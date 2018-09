Grand Prix Assia Djebar du roman : le jury de la 4ème édition installé

Le jury du Grand Prix Assia Djebar du roman, composé de sept membres, a été installé dimanche à Alger, indique un communiqué de l'Entreprise nationale de communication, d'édition et de publicité (Anep) qui finance ce prix littéraire.

Les universitaires Aicha Kassoul (présidente) et Hamid Bouhbib, la plasticienne Karima Mendil, les journalistes Boukhalfa Amazit et Youssef Saiah, le romancier et journaliste Hamid Abdelkader ainsi que le poète Achour Fenni ont été installés au siège de l'Anep.

Cofinancé par l'Anep et l'Enag, le prix- du nom de l`écrivain, historienne et cinéaste algérienne disparue en 2015, récompense les meilleures oeuvres littéraires en langue arabe, amazighe et française.

Les lauréats de cette distinction littéraire dotée d'une valeur d'un (1) million de dinars pour chacune des trois langues, seront connus "fin décembre", avait annoncé l'Anep.

Décerné pour la première fois au 20e Salon international du livre d'Alger (Sila, 2015), le prix avait été remporté en 2017 par Merzak Bektache pour son roman en Arabe "La pluie écrit ses mémoires", Mustapha Zaarouri pour "Dwagi i d assirem-iw (C'est mon espoir, en Tamazight).

Le "Boulevard de l'Abime", paru en Français, a été décerné à titre posthume à Nourredine Saadi, disparu peu avant la remise du prix.