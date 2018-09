Site archéologique de Siga ou le génie de Syphax

Plusieurs participants au colloque sur le royaume de Massassyl se sont accordés, lors d'une sortie lundi au site archéologique de Siga dans la wilaya d'Ain Témouchent, que ce site témoigne de la grandeur du royaume de Massassyl et du génie du roi Syphax dans l'édification de sa civilisation.

L’universitaire Nabil Mehdioui de l’université "Abderrahmane Mira" de Béjaia a souligné que cette visite, organisée par le Haut commissariat à l’amazighité (HCA) dans le cadre du colloque international, lui a permis de connaître de près ce site archéologique qui met en exergue la grandeur du royaume Massassyl et la stratégie de Syphax dans le choix de ce lieu comme capitale de sa civilisation.

Pour sa part, l’écrivain journaliste Arezki Metref a affirmé que cette sortie est très importante. "Etant archéologue, elle m’a permis de découvrir de près ce site où le roi Syphax a édifié sa civilisation", a-t-il déclaré.

L’universitaire Jean Pierre Laporte de France a souligné que ce site édifié sur un plateau entouré d'oueds et de terres agricoles fertiles témoigne de la clairvoyance du roi Syphax et de sa stratégie d’édification d'un royaume fort.

L’universitaire Mokrane Chikhi du département de langue et culture amazighes de Béjaia a estimé que cette visite a une portée pédagogique et touristique de grande importance pour découvrir le sanctuaire du roi Syphax et le site de l'historique rencontre de Siga 206 av JC qui confirment que l’Algérie possède d'un riche patrimoine historique et civilisationnel nécessitant des études approfondies.

Ce colloque, qui sera clôturé lundi soir par des recommandations, revêt une portée académique, culturelle et touristique.