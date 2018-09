Ouargla: plusieurs zones inondées par les eaux pluviales

Plusieurs zones ont été inondées du fait d’agglutinements d’eaux, suites aux pluies orageuses qui se sont abattues mardi après-midi sur la ville d’Ouargla et ses environs, affirme mercredi la protection civile.

Les fortes chutes de pluies, qui se sont abattues durant près de deux heures presque sans interruption, ont occasionné des infiltrations d’eau dans plusieurs endroits de la ville, notamment au quartier des 40 logements à Hai-Ennasr et à certains établissements éducatifs, et une forte perturbation de la circulation automobile, a-t-on constaté

Le trafic de transport par tramway à Ouargla a été interrompu et l’est encore mercredi matin, en raison de l’infiltration d’eau dans certaines de leurs installations.

Les équipes de la protection civile ont été déployées sur le terrain pour parer à toute éventualité et intervenir les cas échéants, a-t-on également constaté.

Leurs interventions se poursuivent mercredi matin, affirment les responsables de la protection civile qui soulignent qu’aucune victime n’est heureusement à déplorer.

Les autorités de la wilaya sont sorties sur le terrain aussitôt pour constater la situation et s’enquérir des conditions d’intervention de différentes parties, et une cellule de crise a été installée mardi après-midi au niveau de la wilaya pour suivre l’évolution de la situation et coordonner les actions d’intervention.

Selon les services météorologiques, quelques 11 millimètres de pluies orageuses ont été enregistrés en cet après-midi de mardi au niveau de la station météorologique de l’aéroport (périphérie d’Ouargla) et étaient plus importantes au centre-ville, près de 25 mm selon la protection civile.