Marathon international de Medghacen: plus de 1500 coureurs attendus

La 9è édition du marathon international de Medghacen (Batna) aura lieu le 6 octobre avec la participation de plus de 1500 coureurs de 11 pays, a indiqué mercredi l'association des Amis de Medghacen, organisatrice de l'événement en partenariat avec la direction de la jeunesse et des sports et la ligue d'athlétisme de la wilaya de Batna.

La course est prévue sur une distance réglementaire de 42,192 km, à partir du centre-ville de Batna jusqu'au tombeau de Medghacen. En plus de cette épreuve-reine, deux autres courses sont inscrites au programme : la première entre Batna et Fesdis sur une distance de 13 km, et la seconde entre Batna et El Madher sur un parcours de 26 km.

"Pour le première fois, les organisateurs ont décidé de modifier le tracé et de supprimer ce qui faisait la difficulté de cette course, les fameux tronçons El Madher-Boumia, puis Boumia-Medghacen, théâtre de nombreux abandons", a fait savoir l'association organisatrice, ajoutant que "ce tracé inédit, par Ain Mezouala, est rapide et moins difficile que l'ancien ce qui devrait permettre aux athlètes de battre leurs records".

En plus de sa vocation sportive, cette manifestation ambitionne, selon les organisateurs, de "mettre les projecteurs sur le tombeau de Medghacen, monument qui est en état de dégradation inquiétante. Il est le plus ancien témoin de l'architecture berbère préromaine. Il est daté de 3 à 4 siècles av.J-C, et aurait été le tombeau d'un roi massyle ancêtre de Massinissa".