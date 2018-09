Le professeur Noureddine Melikchi élu membre de l’American Physical Society

Le professeur algérien, Noureddine Melikchi, physicien atomique émérite à l'agence spatiale NASA, a été élumembre de la Société américaine de physique (APS), prestigieuse organisation chargée de la promotion des sciences physiques dans le monde.

Cette reconnaissance vient couronner les réalisations et les contributions du chercheur Melikchi dans le domaine de la physique notamment ses travaux pour le développement d’une nouvelle technique d’analyse par le laser permettant de dépister le cancer.

Fondée en 1899, la Société américaine de physique a pour principale mission de promouvoir les sciences physiques à travers le monde.

Elle est la deuxième plus importante organisation scientifique dans le domaine de la physique aux Etats-Unis et publie plus d’une dizaine de revues et journaux scientifiques dont les deux prestigieuses revues " Physical review " et " Physical review letters ".

Pour rappel, le professeur Milikchi a reçu plusieurs distinctions à l’instar de sa nomination en 2012 "Ambassadeur de Mars" en sa qualité de membre de l'équipe de " Mars Science Laboratory ChemCam" qui dirige le plus grand projet d'exploration de la planète Mars de la NASA ainsi que sa désignation membre de la Société Américaine d’Optique en 2017.

Le chercheur algérien a, durant son parcours scientifique aux Etats-Unis, consacré son temps et ses efforts pour servir son pays d’origine l’Algérie.

Il était Président et un des membres fondateurs de la Fondation algéro-américaine pour la Culture, l’Education, les Sciences et les Technologies (AAF-CEST).

Cette fondation a comme objectif d’établir des passerelles entre les communautés scientifiques en Algérie et aux Etats Unis, de permettre aux compétences algériennes installées aux Etats-Unis de contribuer au développement économique, scientifique et technologique du pays ainsi que de promouvoir la culture algérienne à l’étranger.