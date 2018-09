Messahel s’entretient avec Kohler à New York

Le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel s’est entretenu avec l’Envoyé personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara occidental M. Horst Kohler, a indiqué mardi le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

M. Horst Kohler a, au cours de cette rencontre tenue en marge des travaux de la 73ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU, informé le Ministre de ses efforts et de ses activités dans le cadre de son mandat visant à faciliter la reprise des négociations entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, a précisé le communiqué.

Le ministre algérien des Affaires étrangères a, indique la même source, rappelé l’engagement de l’Algérie pour une solution politique, juste, durable, et mutuellement acceptable qui pourvoit à l’autodétermination du Peuple du Sahara occidental. Il a ajouté que cette solution ne peut être que le résultat de négociations directes, sans pré conditions et de bonne foi, entre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario.

Dans ce cadre, le Ministre a également réitéré le soutien de l’Algérie aux efforts du Secrétaire Général des Nations Unies et son Envoyé Personnel, ajoute le communiqué. APS