M Diallo Abdoulaye Lelouma salue l’expérience de l’Algérie en matière de préservation de la paix, du dialogue et de la sécurité

Commentant les travaux, à Alger du 41ème Congrès du Conseil général de l’Organisation de l’Unité syndicale Africaine (Ousa), M. Diallo Abdoulaye Lelouma explique qu’ils traiteront notamment de questions relatives à la préservation de la paix ainsi que des grands défis auxquels reste confrontée l’Afrique et auxquels, dit-il, les syndicats du continent pourraient contribuer à régler.

S’exprimant, jeudi, à l’émission L’Invité de la rédaction de la chaine 3 de la Radio Algérienne, le président de cette organisation, qu’il représente, d'autre part, auprès de l’ONU et du Bureau international du travail (BIT) signale que le choix de la capitale Algérienne pour réunir ce congrès, tient compte du contexte dans lequel se trouve le continent Africain et de la nécessité d’y promouvoir le dialogue et d’y préserver la paix.

Si nous avons choisi Alger c’est, explique-t-il, en raison de l’expérience Algérienne en matière de préservation de la paix, du dialogue, de la sécurité et des questions de solidarité, mais c’est aussi « à l’appui que l’UGTA a toujours apporté à l’Ousa et à toutes les organisations syndicales Africaines ».

Commentant les situations crées au Mali, en Libye, dans la Corne de l’Afrique, en République Centrafricaine et en RD du Congo notamment, M. Abdoulaye Lelouma déclare que celles-ci affectent diverses régions du continent, y entravant leur sécurité en en éloignant la paix et le développement. « Les travailleurs, relève-t-il, sont les premières victimes des tensions ainsi créées ».

Citant l’Algérie, il déclare que celle-ci a depuis toujours, fait preuve de soutien et de solidarité envers les pays luttant contre la domination coloniale, à l’exemple de l’Angola, du Mozambique ou de l’Afrique du Sud. Il considère aussi, que c’est grâce à Alger que l’on a donné la primauté à des solutions Africaines pour tenter de régler trouver les conflits au Mali et en Libye, « au lieu de celles imposées par ceux qui en sont à l’origine ».

Durant sa participation à l’émission, M. Abdoulaye Lelouma tiendra, par ailleurs à rendre un hommage appuyé à l’Algérie, « à ce qu’elle a été, à ce qu’elle est et ce qu’elle continue à être » pour répondre aux besoins de ses populations et en particulier à ses travailleurs.