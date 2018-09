Ligue 1 : ES Sétif - JS Kabylie, l'affiche de la 8è journée

La rencontre ES Sétif - JS Kabylie, entre deux formations qui ont le vent en poupe actuellement, constitue l'affiche phare de la 8è journée de la Ligue 1, prévue du jeudi au samedi prochains.

Auréolée de sa récente qualification aux demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique, l'Entente de Sétif tentera jeudi soir sur sa pelouse, de stopper la formation de la JSK, invaincue jusque-là et leader provisoire du championnat.

Une victoire sétifienne permettra aux coéquipiers d'Abdelmoumen Djabou, qui comptent un match en moins, de revenir à un point du leader.

Vendredi, les deux rencontres au programme s'annoncent chaudes, entre l'AS Ain M'lila et le NA Hussein Dey et entre l'O. Médéa et le DRB Tadjenanet.

L'équipe de l'ASAM qui reçoit ses adversaires au stade du 1er mai de Batna, recevra le NA Hussein Dey avec l'ambition de renouer avec la victoire. Les M'lilis n'ont pas gagné depuis leur victoire, lors de la 2è journée, face à l'ES Sétif (1-0). Le NAHD, 2è au classement, tentera de réaliser un bon résultat pour rester avec le groupe de tête.

Le DRB Tadjenanet se déplacera à Médéa avec l'espoir de confirmer ses deux derniers résultats positifs obtenus depuis l'arrivée de l'entraîneur Kamel Bouhelal, alors que l'Olympique de Médéa tentera d'effacer les deux dernières défaites concédées à domicile.

Samedi, la compétition se poursuivra avec le déroulement de quatre matches dont le choc algérois AC Paradou-USM Alger prévu au stade Omar-Hamadi de Bologhine. Un match de rachat pour les deux clubs. L'USMA qui vient d'être éliminée en quarts de finale de la Coupe de la Confédération occupe la 2è place du championnat avec 12 points en compagnie du CS Constantine et du NA Hussein-dey, mais compte deux matchs en retard. De son côté, le Paradou AC qui demeure sur une défaite en championnat face au CS Constantine (2-0), est logé à la 7e place avec 9 points.

Au stade du 20-août 1955, le Chabab aura à cœur de s'imposer, en recevant une équipe du MC Oran qui veut confirmer sa victoire acquise lors de la précédente journée face au MC Alger (4-3). Le CRB, battu vendredi dernier par la JSK 2-0, devra récolter les trois points de la victoire pour espérer quitter la lanterne rouge.

La confrontation entre l'USM Bel Abbès (15è avec un match en moins) et le CA Bordj Bouarreridj (11è) s'annonce "prometteuse" entre deux formations auteurs de résultats en dents de scie. Lors de la précédente journée, Les Belabessiens ont ramené un précieux nul d'Alger en tenant en échec le NAHD (0-0), alors que le CABBA a trébuché sur sa pelouse devant le MO Béjaia (1-1).

Le MOB, 6è au classement avec un match en moins, accueillera la JS Saoura qui a glissé vers le bas du tableau (11è) après ses trois défaites consécutives en championnat.

Le match MC Alger - CS Constantine est, quant à lui, reporté au 4 octobre, puisque les Mouloudéens d'Alger joueront vendredi au stade 5-juillet le match retour des seizièmes de finale de la coupe arabe face au Riffa SC du Bahreïn.