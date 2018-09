L'Organisation de l'Unité syndicale africaine rend hommage au président Bouteflika pour ses efforts à l'instauration de la paix sur le continent

L'Organisation de l'Unité syndicale africaine (OUSA) a rendu jeudi à Alger, à l'ouverture de la 41ème session de son Conseil général, un vibrant hommage au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, "pour ses efforts et sa contribution au développement socio-économique, à l'instauration de la paix, de la démocratie, de la justice sociale en Algérie et sur le continent africain".

Dans une motion de reconnaissance au président Bouteflika, lue par le représentant permanent de l'OUSA à l'Organisation internationale du travail (OIT) et au Bureau des Nations Unies à Genève (Suisse), Abdoulaye Lélouma Diallo, les syndicalistes africains ont également rendu un hommage "appuyé" au président Bouteflika "pour son parcours de Moudjahid, patriote et panafricaniste au service de la liberté et de la dignité des peuples".

Ils ont exprimé leur "profonde gratitude" et leurs remerciements "pour son soutien précieux aux travailleurs africains et au mouvement syndical panafricain, authentique et indépendant".

Les travailleurs africains ont renouvelé à cette occasion leur "confiance" et leur "éternelle reconnaissance" au chef de l'Etat "pour tous les bienfaits qu'il a apporté à l'Afrique".

L'OUSA a également relevé le parcours de "militant engagé" du chef de l'Etat "dans le mouvement national et panafricain pour la libération du peuple algérien et des peuples d'Afrique du colonialisme, de l'Apartheid et la défense de leurs intérêts à tous les niveaux".

Elle a souligné le rôle et les efforts "intenses" du président de la République "pour assurer la paix et la sécurité en Afrique en œuvrant en permanence pour le règlement des conflits régionaux et la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de violence et d'extrémisme".

Les travailleurs et syndicalistes africains ont mis en avant "la valeureuse contribution" du chef de l'Etat à la mise en place "d'instruments et de cadres à même d'assurer le développement et la prospérité des peuples et travailleurs africains à travers le Nepad et autres plateformes".

Ils ont notamment mis en exergue "l'œuvre historique de réconciliation nationale qui a rétabli la paix et la sécurité en Algérie après une longue tragédie", tout en appréciant le soutien du président Bouteflika, "sous diverses formes" aux travailleurs africains et au Mouvement syndical panafricain.

La cérémonie solennelle d'ouverture de la 41ème session du Conseil général de l'OUSA s'est tenue en présence du ministre de la Justice, Garde des sceaux, Tayeb Louh, qui représente le président Bouteflika à ces travaux, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement.

Organisée conjointement par l'UGTA et l'OUSA, cette session dont les travaux se tiennent à Alger du 22 au 29 septembre, est "dédiée spécialement au président de la République Abdelaziz Bouteflika".

Selon le programme, la journée de ce jeudi sera consacrée à l'examen et l'adoption du rapport d'activité de la précédente session du Conseil général qui s'était tenue en 2017 à Bamako (Mali) ainsi que le plan stratégique et le rapport financier de l'OUSA.

Depuis le lancement des travaux le 22 septembre, les syndicalistes ont célébré la "Journée internationale de solidarité", ont assisté à l'intervention du Commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine, Smail Chergui, sur le rôle des syndicats pour la promotion de la paix et la sécurité.

Un panel de discussion sur le syndicalisme international et les nouveaux défis de solidarité était aussi au programme.

Le thème de la réunion de Bamako avait traité du "renforcement du Mouvement syndical panafricain pour l'avenir du travail et le développement inclusif durable en Afrique grâce au travail décent". APS