« Connaissez votre pays »: 28 wilayas lancent la saison du tourisme de montagne

Au total 28 wilayas ont pris part jeudi aux festivités du tourisme de montagne lancées à la maison de jeunes Nedjah Hmimi de la ville de Haizer, à quelque 10 km à l’est du chef lieu de la wilaya de Bouira, selon l’association nationale de tourisme éducatif, organisatrice de l’évènement.

« Nous avons enregistré la participation de 28 wilayas qui ont pris part au lancement officiel des festivités de tourisme de montagne à Haizer à l’Est de Bouira », a indiqué le président del’Association nationale de tourisme éducatif, Idir Yaâkoub, conseiller principal au ministère de la jeunesse et des sports.

L’objectif de ces festivités est de sensibiliser davantage les jeunes algériens sur l’importance de développer le tourisme de montagne à travers l’organisation de visites aux différents sites touristiques dont dispose l’Algérie, a souligné M. Yaâkoub.

« Il s’agit également d’une opportunité pour nous de vulgariser les potentialités touristiques dont recèlent ces régions montagneuses du pays à l’image de Bouira, qui dispose de sites féeriques comme Tikjda et Tighzert », a-t-il dit.

Le tourisme en général et le tourisme de montagne en particulier constitue une véritable alternative à l’économie locale et nationale, a estimé le même responsable, qui a saisi cette occasion pour appeler le citoyen de ces régions montagneuse à s’y mettre pour apporter sa contribution dans le développement de ce créneau via la création de gîtes touristiques.

« La location de ces gîtes pour les touristes et les visiteurs pourra constituer une source économique pour la population locale », a indiqué M. Yaâkoub.

Les festivités du tourisme de montagne, lancées sous le slogan « connaissez votre pays », ont porté notamment sur l’organisation d’une exposition dédiée aux produits artisanaux locaux produits du terroir, ainsi qu’aux matériels et équipements d’escalade.

Une autre exposition a été consacrée aux photos sur les différents sites touristiques de la wilaya de Bouira , Tikjda, Tala Rana, Tighzert pour permettre au public visiteur de découvrir et de connaître la richesse de cette région.