Mahmoud Abbas menace de revenir sur les accords conclus avec Israël et les Etats-Unis

Le président palestinien Mahmoud Abbas a menacé jeudi de revenir sur les accords conclus avec Israël et les Etats-Unis en raison de leur non-engagement envers ces accords.

S'adressant à l'Assemblée générale des Nations Unies, M. Abbas a déclaré :

«Nous avons conclu des accords avec Israël et ils les ont tous abrogés. Soit Israël respecte ces accords, soit nous les renions. Israël en assumera la responsabilité et les conséquences».

Il a néanmoins ajouté que «nous ne reviendrons jamais à la violence et au terrorisme, quelles que soient la situation et les conditions».

Le leader palestinien a ensuite mentionné des accords non spécifiés avec l'administration américaine.

«Pourquoi les ont-ils tous abrogés et comment devons-nous réagir ? Veuillez répondre à ces questions», a-t-il interrogé. «Soit ils respectent leurs engagements, soit nous ne nous respecterons aucun de ces accords».

En réaction aux décisions américaines de transférer leur ambassade de Tel-Aviv à El Qods occupée et de réduire radicalement les fonds accordés à l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le président palestinien a affirmé que «nous n'accepterons pas non plus la seule médiation américaine dans le processus de paix car l'administration des Etats-Unis a perdu sa légitimité en raison de ses récentes décisions». APS