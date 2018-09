Intempéries : 20.000 foyers sans électricité à Adrar

Les intempéries survenues dans la wilaya d'Adrar dans la soirée de jeudi ont provoqué l'effondrement de neuf (9) pylônes haute tension privant 20.000 clients de l'électricité, a indiqué vendredi un communiqué de la Société de distribution de l'électricité et du gaz (SDC) de Blida, filiale du groupe Sonelgaz.

Les intempéries qui ont frappé cette wilaya du sud ont engendré des perturbations majeures dans l’alimentation en énergie électrique à partir de 18h00, a ajouté la même source.

«Les fortes rafales de vent et les pluies diluviennes ont endommagé neuf (9) pylônes hautes tension de transport d'électricité et trois (3) supports moyenne tension ainsi que des lignes électriques. Ce qui a occasionné des dysfonctionnements majeurs dans les réseaux électriques de transport et de distribution en privant près de 20.000 clients de l’électricité au niveau des localités de Reggane, Sali et El Ksour, a précisé le communiqué.

La société a toutefois assuré qu'elle a mobilisé des équipes de dépannage du gestionnaire du réseau de transport et de la Direction de distribution d’Adrar pour réparer les dégâts occasionnés et rétablir l’alimentation en énergie progressivement à tous les clients dans les meilleurs délais, et ce, en dépit des contraintes liées aux conditions difficiles. APS