Adoption de la charte pour la paix et la réconciliation : la Radio Algérienne célèbre le 13ème anniversaire à Ain Defla

A l’initiative de la Radio Algérienne et en collaboration avec la wilaya de Ain Defla, la maison de culture Amir Abdelkader de la wilaya abritera samedi à partir de 10 heures une cérémonie spéciale à l’occasion de la célébration du 13 ème anniversaire du référendum sur la charte de la paix et de la réconciliation qui coïncide avec la date du 29 septembre, indique un communiqué de la direction générale de la Radio nationale.

Organisé sous le patronage du ministre de la Communication Djamel Kaouane et le wali Aziz Benyousef, l’événement est ponctué par une conférence débat autour du thème : « De la paix et la réconciliation au saut de développement global », qui sera animée par un nombre de professeurs et chercheurs.

A l'occasion, les organisateurs ont préparé un salon d’exposition mettant en évidence les réalisations les plus importantes enregistrées dans divers secteurs à la wilaya d’Ain Defla. La contribution de la Radio Algérienne à la promotion des valeurs de la paix et de la réconciliation nationale et son accompagnement dans le processus de développement national sera également mise en exergue.