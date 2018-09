Ligue 1 - 8e journée : l’O Médéa et l’AS Ain M’lila calent à domicile

L’O Médéa et l’AS Ain M'lila ont été accrochés à domicile respectivement par le DRB Tadjenanet et le NA Hussein Dey, ce vendredi, à l’occasion de la première partie de la 8e journée du championnat national de Ligue 1.

L’Olympique de Médéa court toujours après sa première victoire de la saison à domicile. Après le MO Béjaia, l’AS Ain Mlila et le MC Alger, la formation du Titteri a été bousculée chez elle par le DRB Tadjenanet (1-1). Pourtant, l’OM a pris les choses en main en ouvrant le score à la 40e minute par Motrani. Un avantage de courte durée pour l’équipe locale qui a vu les visiteurs revenir au score juste avant la pause grâce à Bensaha (45+2’).

A Batna, l’AS Ain M'lila a connu le même sort que l’OM. Le promu a pris les devants en marquant à la 17e minute par Kangou avant de voir Benchaira louper le second but en ratant un penalty bien stoppé par le portier husseidéen, Merbah (27’). Par la suite, les Sang et Or ont réussi à remettre les pendules à l’heure juste avant le retour aux vestiaires par le capitaine Gasmi hauteur d’un joli retourné acrobatique.

A la suite de ces résultats, le NAHD s’empare de la 2e place au classement (13 pts), l’ASMA est 6e avec 10 unités, le DRBT s’installe au 10e rang (8 pts), alors que l’OM sort la tête de l’eau et remonte à la 11e place (8 pts).

La JSK en taille patron

Invaincue depuis le début du championnat, la JS Kabylie, leader au classement, a confirmé sa bonne santé du moment en allant damer le pion à l’Entente de Sétif (0-1), jeudi en ouverture de cette 8e manche.

Annoncé comme un autre sérieux test pour le patron du championnat, la JSK a passé avec succès cet examen en signant sa seconde victoire de suite hors de ses bases. Les Lions du Djurdjura ont rugi à la 76e minute, par Benyoucef, à la conclusion d’une très belle action collective.

La suite des matchs ce samedi

La deuxième partie de cette manche aura lieu ce samedi avec en tête d’affiche le derby algérois Paradou AC – USM Alger. Cette 8e sortie de la saison connaitra son épilogue le jeudi 4 octobre prochain avec l’autre belle affiche prévue au stade du 5 Juillet 1962 (19h00) entre le MC Alger et le CS Constantine.

Résultats des rencontres :

ES Sétif – JS Kabylie 0 - 1

O Médéa - DRB Tadjenanet 1 - 1

AS Ain M'lila - NA Hussein Dey 1 - 1

Samedi :

16H00 :

CR Belouizdad - MC Oran

17H45 :

Paradou AC - USM Alger

MO Bejaia - JS Saoura

USM Bel Abbes - CAB Bou Arréridj

Jeudi 4 octobre (19h00):

MC Alger - CS Constantine

Mohamed Kermia