La presse endeuillée par le décès du journaliste Youcef Bettache

Le journaliste Abderrahmane Bettache, dit Youcef est décédé vendredi matin à l'âge de 53 ans suite à un malaise cardiaque, a-t-on appris auprès de sa famille et de ses amis sur les réseaux sociaux.

Connu sous la signature Abder Bettache, Abderrahmane Bettache a exercé dans plusieurs journaux dont « Algérie Sports », « L’Opinion » et « Le Soir d’Algérie » qui ont été les principales étapes de la longue carrière du défunt, enrichie par une autre expérience, dans l’audiovisuel en animant une émission à grande audience sur « Ennahar TV ». Le défunt était marié et père de trois (03) enfants.

La veillée funèbre est prévue vendredi soir au domicile sis à la cité Amraoua dans la wilaya de Tizi Ouzou alors que la lever du corps et l'enterrement se feront samedi après la prière du Dohr au cimetière de M'douha dans la ville des Genêts.

Puisse Dieu le Tout Puissant accueillir le défunt en Son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.