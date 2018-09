Accidents de la route : 11 morts et 22 blessés ,bilan des dernières 48 heures

Onze personnes ont été tués et vingt deux autres, blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, indique samedi un bilan établi par les services de la Protection civile.

La wilaya de M'sila déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 2 personnes, alors que 4 autres ont été blessées, suite à 2 accidents de la circulation.

Par ailleurs et, suite aux fortes chutes de pluie qui se sont abattues, durant les dernière 24 heures, sur les wilayas d’Adrar et d'Illizi, plusieurs opérations de pompage et d’épuisement des eaux pluviales ont été effectuées par les unités de la Protection civile, dans plusieurs édifices publics et habitations.