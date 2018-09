Guterres exhorte les Etats prendre des mesures immédiates pour lutter contre le changement climatique

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a indiqué vendredi que le changement climatique est une priorité absolue, tout en appelant la communauté internationale à prendre des mesures immédiates.

S'exprimant lors d'une réunion du Forum des îles du Pacifique (FIP), une organisation intergouvernementale qui bénéficie du statut d'observateur aux Nations unies, le chef de l'ONU a dit qu'avec la COP24 (la 24e Conférence des Parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques) qui va se tenir en novembre, et le Sommet du climat des Nations unies prévu en septembre 2019, "le monde doit renforcer son action de toute urgence."

La réunion, qui s'est tenue au siège des Nations unies à New York, intervient peu après le sommet annuel de l'organisation, à Nauru, du 3 au 6 septembre, qui a réaffirmé dans un communiqué officiel - la Déclaration de Boe - que "le changement climatique demeure la plus grande menace pesant sur les moyens de subsistance, la sécurité et le bien-être des peuples du Pacifique."

"Au cours des deux prochaines années, ce sera la préoccupation centrale si nous voulons nous assurer que les pays renforceront leurs ambitions," a-t-il dit, soulignant que "pour le moment, nous sommes trop lents par rapport à ce que nous avons promis à Paris. En outre, ce que nous avons promis à Paris n'était pas assez."

Les leaders du forum ont salué le sens des responsabilités du Secrétaire général en matière de changement climatique, et demandé la désignation d'un conseiller spécial en charge du changement climatique et de la sécurité, afin de renforcer l'attention que doit prêter le monde au changement climatique et au risque qu'il représente pour la sécurité.