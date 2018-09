Réanimation des nouveaux nés : Nécessité de renforcer la formation des pédiatres

Les participants à un séminaire national sur la réanimation des nouveau-nés en salle de naissance ont mis l’accent, samedi à Batna, à l’issue des travaux de deux jours, sur la nécessité de renforcer la formation des futurs médecins spécialisés en pédiatrie, en Algérie, sur les plans pratique et théorique.

Dans ce contexte, les intervenants ont invoqué la possibilité de permettre aux médecins pédiatres d’accueillir des nouveau-nés tout en étant capables de faire face à des complications pouvant survenir dans la salle d'accouchement, durant les premières minutes suivant leur naissance.

Les participants au séminaire, organisé par le service de pédiatrie de l'établissement hospitalier spécialisé mère-enfant, Meriem Bouatoura de Batna, ont également souligné la nécessité d'actualiser les informations des spécialistes dans le domaine de la réanimation néo-natale en salle d'accouchement et d'étendre cette spécialité, en tenant compte du respect des normes requises pour concevoir ces salles en les doter de l’équipement indispensable.

Par ailleurs, les intervenants préconisent que des modifications soient apportées à la formation des paramédicaux exerçant dans les services de néonatalogie, pour procéder au suivi des femmes enceintes, du premier jour de la grossesse jusqu'à l’accouchement, afin de les prendre en charge avec leur nouveau-né et détecter, éventuellement, des maladies de manière précoce, afin d'éviter toute complication pouvant entraîner la mort du nouveau-né ou la survenue de complications pouvant entraver sa croissance par la suite.

De son côté, le représentant de l'Union médicale algérienne, Dr Khaled Said, a considéré qu’une prise en charge optimale des femmes enceintes, avant et pendant la grossesse, évite beaucoup de complications aux nouveau-nés, notamment la découverte de malformations, précisant que la disponibilité de matériel de réanimation dans la salle d'accouchement permettra à un personnel médical qualifié de réduire de manière significative le pourcentage annuel de décès néonatals.

Le président du séminaire, également chef du service de pédiatrie de l’établissement spécialisé mère enfant, Meriem Bouatoura, a assuré, pour sa part, que le principal défi est de réduire l'incidence des naissances prématurées qui représentent une proportion importante du nombre de décès néonatals.

Il est donc nécessaire, a-t-il soutenu, de se conformer au deuxième plan quinquennal national, s’étendant entre 2016 et 2020, visant à réduire la mortalité des femmes enceintes et des nouveau-nés, et qui a été spécifiquement mis en place pour prendre en charge cette catégorie de personnes.

Les travaux de ce séminaire, organisé dans la salle des conférences du centre régional anti-cancer de Batna, a vu la participation de nombreux spécialistes en pédiatrie venus de différentes régions du pays, en particulier l'Est de l'Algérie, de France, ainsi que des étudiants en médecine, notamment en pédiatrie.