Ligue 1 - 8e journée : la JS Saoura stoppe l’hémorragie, le CR Belouizdad s’enfonce

La JS Saoura a mis fin à une série de trois défaites de suite en allant gagner sur la pelouse du MO Béjaia (0-1), ce samedi pour le compte de la deuxième partie de la 8e journée de la Ligue 1. Contrairement à la JSS, le CR Belouizdad tombe face au MC Oran et enchaine les contre-performances.

Fin de la mauvaise série de la JS Saoura. Les gars du Sud ont réussi à sortir la tête de l’eau en allant chercher trois précieux points à Béjaia face au mouloudia local (0-1). Une fois de plus, la formation sudiste s’est tournée vers son buteur attitré, Mustapha Djallit (45’), pour renouer avec le succès après trois défaites d’affilées.

Au classement, cette victoire de la JSS se traduit par une 7e place (10 pts), tandis que les Crabes reculent à la 9e position (9 pts).

L’USMA remporte le derby de la capitale

Le derby algérois de cette 8e manche, Paradou AC – USM Alger, est revenu aux Rouge et Noir (1-3). Bien déterminés à effacer leur élimination en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), les Usmistes ont réussi à prendre le meilleur sur leur adversaire du jour grâce à Ibara (25'), Cherifi (59') et Benguit (61').

Dauphin de la JSK, l’USMA (2e – 15 pts) porte son total à 15 unités et compte toujours deux matchs en retard.

Le CRB dans le rouge

Rien ne va plus pour le Chabab. Pour la seconde fois de suite, le CR Belouizdad s’incline chez lui face au MC Oran. Dans un match à huis clos, les Rouge et Blanc ont raté le coche en première minute suite au ratage d’un penalty par Balegh à la 14e minute. N’arrivant pas à prendre l’ascendant dans cette partie, les Belouizdadis se sont fait surprendre en deuxième période après l’ouverture du score de Nadji (75’) en faveur des Hamraoua.

Lanterne rouge, le CRB (16e – 2 pts) enchaine avec une 4e défaite consécutive et s’enfonce d’avantage dans la spirale des résultats négatifs. Pour sa part, le MCO progresse de la 9e à la 6e position (11 pts).

Concernant le match USM Bel Abbes - CAB Bou Arréridj, il s’est soldé sur un score blanc (0-0).

La JSK solide leader

Dans les autres rencontres disputées jeudi et vendredi, la JS Kabylie, leader du championnat, a fait sensation en allant damer le pion à l’ES Sétif (0-1), alors que l’O Médéa et l’AS Ain M'lila ont été tenus en échec respectivement par le DRB Tadjenanet et le NA Hussein Dey (1-1).

Cette 8e sortie de la saison connaitra son épilogue lundi 15 octobre prochain avec l’autre belle affiche prévue au stade du 5 Juillet 1962 (17h45) entre le MC Alger et le CS Constantine.

Résultats des rencontres :

ES Sétif – JS Kabylie 0 - 1

O Médéa - DRB Tadjenanet 1 - 1

AS Ain M'lila - NA Hussein Dey 1 - 1

CR Belouizdad - MC Oran 0 - 1

Paradou AC - USM Alger 1 - 3

MO Bejaia - JS Saoura 0 - 1

USM Bel Abbes - CAB Bou Arréridj 0 - 0

Jeudi 15 octobre (17h45):

MC Alger - CS Constantine

Classement :

# Équipe J G N P Bp Bc +/- Pts 1 JS Kabylie 8 5 3 0 13 2 11 18 2 USM Alger 6 5 0 1 13 6 7 15 3 NA Hussein Dey 8 3 4 1 7 5 2 13 4 CS Constantine 7 3 3 1 7 2 5 12 5 ES Sétif 7 3 2 2 9 6 3 11 6 MC Oran 8 3 2 3 11 13 -2 11 7 JS Saoura 8 3 1 4 6 4 2 10 8 AS Ain M'lila 8 2 4 2 6 7 -1 10 9 MO Bejaia 7 2 3 2 8 7 1 9 10 Paradou AC 8 2 3 3 9 10 -1 9 11 DRB Tadjenanet 8 2 2 4 9 11 -2 8 12 CA Bordj Bou Arreridj 8 1 5 2 5 8 -3 8 13 Olympique Médéa 7 2 2 3 7 11 -4 8 14 MC Alger 7 2 2 3 7 12 -5 8 15 USM Bel Abbes 7 1 2 4 5 11 -6 5 16 CR Belouizdad 8 1 2 5 4 11 -7 2

Mohamed Kermia