4e Rallye international d'Algérie : 89 pilotes ont confirmé leur participation

Quatre-vingt-neuf (89) pilotes, dont 14 algériens, ont confirmé leur participation à la 4e édition du rallye international d'Algérie. L’annonce a été faite ce lundi lors d’un point de presse organisé par la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) au journal El Moudjahid.

Prévue du 30 octobre au 12 novembre prochain, cette 4e édition du rallye international d'Algérie se déroulera en 10 étapes sur une distance globale de 1200 km. Pour animer cette compétition, 89 pilotes ont déjà confirmé leur participation, dont 50% d'entre eux représentent la junte féminine, précise les organisateurs.

Sur les 89 participants, 14 Algériens défendront les couleurs nationales alors que les autres concurrents sont issus de la Belgique, de l’Espagne, de la France, de la Grande Bretagne, de l’Italie, du Portugal et de la Turquie.

Le coup d’envoi de ce Rallye raid sera donné au stade Olympique Mohamed Boudiaf (Alger). La caravane se dirigera à Brizina (wilaya d'El Bayadh) pour la première étape, puis à Timimoune, où elle effectuera deux boucles, avant de se rendre à Adrar, puis El Menea, Ghardaïa pour rallier enfin Alger.

Le GPS « Stella » sur toutes les navettes

La principale nouveauté du 4e numéro du rallye international d'Algérie sera l’utilisation d’un système de localisation ultra moderne dénommé "GPS Stella" et ce, afin de réduire les risques au maximum.

"Ce nouveau système de localisation à distance est beaucoup plus performant que les modèles précédents. Il sera fixé dans chaque navette, que ce soit une voiture ou une moto. Il permettra non seulement de réduire les risques, mais d'intervenir rapidement et efficacement en cas de souci, notamment pour évacuer le pilote en difficulté", a indiqué Alain Rolland, partenaire de la FASM.

Dans le souci d’intervenir rapidement pour secourir un participant durant la course, les organisateurs ont décidé de faire appel à un médecin pouvant se déplacer à moto. Ce moyen de locomotion lui permettra d'intervenir même dans les endroits qui sont difficiles d'accès pour une "ambulance classique". Concernant ce médecin, il est de nationalité française spécialiste en orthopédie.

L’AGE aura lieu bientôt

Sur un autre registre, Amir Benamar, membre fédéral et un des animateurs de cette conférence a annoncé la tenue prochaine d’une assemblée générale extraordinaire pour élire un nouveau président. Ce dernier succèdera à l’ancien président de la FASM, Chihab Baloul, décédé le 14 septembre dernier d'une crise cardiaque. Cette 4e édition du rallye international d'Algérie lui est dédiée.