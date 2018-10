La wilaya de Tiaret en pôle position en matière de production céréalière

Avec 5,8 millions de quintaux obtenus lors de la saison agricole 2017/2018, la wilaya de Tiaret s’est placée en première place dans la production des céréales au niveau national, en dépit des dégâts occasionnées à des superficies agraires par de fortes pluies et la grêle.

En marge d'un salon consacré à la vulgarisation agricole, le directeur des services agricoles de la wilaya, M'hamed Yahia M'hamed, a souligné que Tiaret a pu occuper cette position malgré les pluies et la grêle qui ont endommagé 10.400 hectares de superficies consacrées à la production céréalière, sur un total de 355.000 hectares emblavés.

Cette bonne production céréalière a été rendue possible, cette année, grâce à une pluviométrie qui aura épargné aux agriculteurs le recours à l’irrigation d'appoint, à l'extension des surfaces emblavées et à la qualité des engrais, des semences et autres intrants, a-t-il expliqué.

A l'issue de la saison agricole 2016/2017, cette wilaya avait obtenu une production de 3,6 millions de quintaux de céréales disséminés sur une superficie de 350.000 ha. En 2013, elle avait produit une quantité record de 6 millions de quintaux.