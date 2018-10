23e Sila : Un Nobel chinois de littérature à Alger

Le prix Nobel de littérature de l'année 2012, le romancier chinois Mo Yan, est attendu au 23e Salon international du livre d'Alger (Sila), prévu du 29 octobre au 10 novembre prochains aux Palais des expositions des Pins maritimes, annonce mardi un communiqué du ministère de la Culture

Présent parmi les représentants de la Chine, invité d’honneur de cette édition, le prix Nobel 2012 de littérature animera une conférence, avant d'assister à un hommage qui lui sera rendu par le commissariat du Salon, dans une cérémonie prévue à son honneur. La délégation chinoise compte plus de 150 membres entre écrivains et éditeurs, précise la même source.

La participation de Mo Yan au 23e Sila s'inscrit dans le cadre du "renforcement des relations historiques" sino-algériennes qui célèbrent cette année leur 60e anniversaire, et intervient également en guise de "reconnaissance de la présence et la place qu'occupe la Culture algérienne dans le monde", selon le communiqué.

Le 23e Sila, qui mettra à l’honneur la littérature chinoise, présente avec 3.000 titres en Arabe et en Anglais, verra la participation d’un millier d’éditeurs algériens et étrangers représentant 47 pays, répartis sur 970 maisons d’éditions dont 271 algériennes.

D'autres hommages à des figures de la culture algérienne, en plus des conférences et des tables rondes, sont prévus par le commissariat du 23e Sila, à l’image de Abdellah Cheriet, Said Boutadjine, Abou Kassem Saad Allah ou encore l’écrivain et archiviste, Mourad Bourboune, scénariste du film sur Larbi Ben M’hidi.

Avec 300.000 titres d'ouvrages dans divers domaines notamment la littérature, l’histoire et la science, le 23e Sila accueillera, par ailleurs, 70 auteurs algériens, entre écrivains confirmés et jeunes auteurs. APS