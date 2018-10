Sûreté de la wilaya d'Alger : Saisie de 155kg de cannabis, 8 trafiquants arrêtés

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger ont démantelé une bande criminelle organisée spécialisée dans le trafic de drogues, composée de 8 individus et saisi 155 kg de cannabis, a-t-on appris mardi auprès du chef de la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants relevant de la police judiciaire de la circonscription d'Alger-Centre de la Sûreté de wilaya d’Alger, le lieutenant de police, Rassoul Abdellah.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, le lieutenant de police a précisé que l’opération menée par la brigade de lutte contre le trafic de stupéfiants en coordination avec les services de l’Armée nationale populaire (ANP) a permis, en premier lieu, de déjouer une opération de réception d’une quantité de drogue estimée à 35 kg et d'arrêter 4 individus s’adonnant à ce trafic à Alger-Centre.

Les mêmes services ont perquisitionné, sur mandat délivrée par le procureur de la République territorialement compétent, le domicile du mis en cause principal et ont saisi une quantité de 120 kg de cannabis, 239 millions de centimes et 260 g d’or, en sus de 3 véhicules touristiques et 120 téléphones portables, a ajouté la même source, relevant que les investigations ont permis, en outre, l’arrestation de 4 individus formant ce réseau criminel.

Après accomplissement des procédures judiciaires, les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République territorialement compétent, a conclu la source. APS