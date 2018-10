Indonésie: le bilan des séismes et du tsunami s'alourdit à 1.249 morts

Le bilan provisoire des fortes secousses et du tsunami qui ont frappé vendredi la province indonésienne du Sulawesi central sur l'île de Célèbes s'élève à 1.249 morts et 799 blessés graves, selon un nouveau bilan fourni mardi par un responsable gouvernemental.

Un précédent bilan a fait état de 1.234 morts.

Au moins 152 victimes sont toujours ensevelies sous les débris et les décombres, a indiqué le porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes, Sutopo Purwo Nugroho.

Trois opérateurs de communication ont repris leur service dans la province, a-t-il ajouté.

M. Sutopo a réaffirmé que les zones touchées par le séisme avaient urgemment besoin d'avions pouvant atterrir sur une piste de 2.000 mètres, de tentes, de traitement de l'eau, d'hôpitaux et de personnel médical.

Jusqu'à présent, un total de 26 pays étrangers et deux organisations internationales ont fourni leur aide au gouvernement indonésien, a rappelé le porte-parole.

Au total, 122 ressortissants étrangers ont été évacués des régions frappées par les secousses, a-t-il ajouté.

Des séismes puissants et peu profonds, de magnitude 6, 7,4 et 6,1 ainsi qu'un tsunami ont dévasté la province vendredi, les zones les plus touchées étant Palu et le district de Donggala.

Le tsunami, d'une hauteur de 0,5 à 3 mètres, a dévasté les zones côtières proches de la plage de Talisa à Palu et du district de Donggala, selon l'Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique.

L'Indonésie est souvent en proie à des secousses car elle se trouve sur la Ceinture de feu du Pacifique, une zone à forte activité sismique. APS