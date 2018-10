Ouyahia à Lisbonne pour co-présider la 5ème session de la réunion de Haut niveau entre les deux pays

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia se rendra demain mercredi à Lisbonne (Portugal) où il co-présidera avec son homologue portugais les travaux de la 5ème session de la réunion de Haut niveau entre les deux pays, indique un communiqué des services du Premier ministre.

M. Ouyahia, qui se rend à Lisbonne à l'invitation son homologue portugais, Luis Santos Da Costa, sera accompagné des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et des Transports, respectivement, MM. Abdelkader Messahel, Nourddine Bedoui et Abdelghani Zalane, a-t-on ajouté.

Nouvelle étape dans le renforcement de la coopération bilatérale

Les travaux de la 5ème réunion de haut niveau algéro-portugaise se tiendront mercredi à Lisbonne (Portugal) sous la coprésidence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia et son homologue portugais, Antonio Costa avec au menu le renforcement et la consolidation de la coopération bilatérale, particulièrement au plan économique.

Ainsi, cette nouvelle rencontre offrira l'occasion aux deux parties de faire le point sur l'état de leur coopération bilatérale depuis la tenue de la 4ème réunion en mars 2015 à Alger et permettra d'explorer les voies et moyens à même de la consolider davantage, en tenant compte des potentialités dont disposent l'Algérie et le Portugal et le dynamisme qui caractérise leur coopération ces dernières années.

Par ailleurs, M. Ouyahia procédera avec son homologue portugais à un échange de vues sur différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité dans la région méditerranéenne et la lutte contre le terrorisme.

Cette 5ème réunion de haut niveau sera couronnée par la signature de plusieurs accords de coopération dans de nombreux domaines et secteurs d'activité à même de permettre à l'Algérie et le Portugal de franchir une nouvelle étape dans la consolidation et le renforcement de leur coopération bilatérale et l'ériger en véritable partenariat gagnant-gagnant.

Pour rappel, la 4ème réunion de haut niveau algéro-portugaise s'était tenue à Alger en mars 2015 et avait été couronnée par la signature de 9 accords de coopération dans différents secteurs, entre autres, de l'énergie, du commerce, des transports et de la culture.

L'Algérie et le Portugal, qui ont toujours entretenu d'excellentes relations politiques, ont depuis la signature en 2005 du Traité d'amitié, de bon-voisinage et de coopération, et qui avait institué la réunion de Haut niveau, ont vu leur coopération économique s'intensifier au fil des années avec une amélioration notable de leurs échanges commerciaux et une plus forte présence des entreprises portugaises en Algérie.

Selon les statistiques des Douanes algériennes, l'Algérie a exporté vers le Portugal pour les seuls huit premiers mois de 2018 pour un montant de 717 millions de dollars, soit une hausse de plus de 15% par rapport à la même période de 2017. APS