Météo : poursuite des précipitations orageuses au Centre et à l'Est

Les fortes pluies sous formes d'averses orageuses continueront d'affecter les wilayas du Centre et de l'Est du pays, jusqu'à demain jeudi, indique mercredi un Bulletin météorologique spécial (BMS) rendu public par l'Office national de météorologie (ONM).

Tizi ouzou, Boumerdès et Bouira sont les wilayas concernées par ces prévisions dont la validité durera jusqu'à jeudi à 3h00 et où les cumuls des précipitations atteindront ou dépasseront localement les 25 mm

Les wilayas de l'Est du pays, à savoir, El Taref, Annaba, Skikda, Jijel , Bejaia, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, le Nord de Tebessa et le Nord de Khenchela, sont également concernées par ces averses dont les cumuls estimées atteindront ou dépasseront localement les 70 mm et dont la validité se poursuivra jusqu'à jeudi.