MDN : Deux contrebandiers et six narcotrafiquants arrêtés

Deux contrebandiers et six narcotrafiquants ont été arrêtés mardi, des denrées alimentaires et divers autres matériels ont été saisis dans différentes wilayas par des détachements combinés de l’Armée nationale populaire (ANP), a indiqué mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont saisi mardi à Tamanrasset, In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), un camion, quatre (04) véhicules tout-terrain, 18.800 litres de carburant et 4,625 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande", a précisé la même source.

Des éléments de la Gendarmerie nationale et des Gardes-frontières ont intercepté, lors d’opérations distinctes menées à Tlemcen (2ème RM), Oum El-Bouaghi (5ème RM) et Biskra (4ème RM) six (06) narcotrafiquants en leur possession 247,2 kilogrammes de kif traité, alors qu’un détachement de l’ANP a appréhendé, à Biskra, deux (02) contrebandiers et saisi deux (02) camions et (39) quintaux de feuilles de tabac, a-t-on ajouté.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine, des Garde-côtes ont mis en échec, à Oran (2ème RM), des tentatives d’émigration clandestine de (27) personnes à bord d’embarcations de construction artisanale, tandis que (06) immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tamanrasset (6ème RM).