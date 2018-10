Sonelgaz : Pas d'augmentation des tarifs d`électricité et de gaz en 2019

«Aucune augmentation des tarifs de consommation de l`électricité et du gaz n'était prévue pour l'année 2019» a assuré le P-dg de Sonelgaz, Mohamed Arkab dans une conférence-débat qu'il a animée au Forum d’El Moudjahid.

"L’Etat a accordé au groupe Sonelgaz un crédit à long terme avec beaucoup d’avantages, et ce, à l’effet de poursuivre ses investissements à l’horizon 2028. Ces avantages ont permis au groupe de continuer à investir. Ainsi, aucune augmentation des tarifs de consommation de l`électricité et du gaz n`est programmée et il n'y a pas de propositions dans ce sens", a avancé M. Arkab.

Les investissements physiques et financiers du groupe Sonelgaz ont atteint 311,5 milliards de DA en 2017 contre 26,96 milliards de DA en 2000, a indique-t-il.

Le patron de la Sonelgaz a expliqué que ces investissements avaient été engagés pour assurer le service public en répondant à la demande en électricité et gaz de la population, et assurer le développement économique du pays.