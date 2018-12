43% de commerçants titulaires d’extraits de registre de commerce électronique

Le nombre de commerçants titulaires d'un extrait de registre de commerce électronique avait atteint 828.328 jusqu'au 30 novembre 2018, a affirmé, le ministre du Commerce samedi à Alger

Dans son intervention à l’occasion d’une journée d’information sur le registre de commerce électronique comme moyen efficace de modernisation du contrôle économique, Said Djellab, dira que"le registre de commerce électronique est devenu une réalité palpable depuis 2014. Le nombre d’extraits de RC a atteint 828.328 à fin novembre 2018, sur les 2 millions de commerçants inscrits, soit un taux de 43%".

"Nous nous employons à la concrétisation du programme de gouvernement relatif à la simplification et à l’amélioration des procédures administratives, conformément aux instructions du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant le renforcement de la gouvernance économique et l’amélioration des prestations prodiguées au citoyen", a indiqué M. Djellab.

Le 11 avril 2019, dernier délai pour l'obtention du registre de commerce électronique

Le dernier délai pour l'obtention du registre de commerce électronique (RCE) est fixé au 11 avril 2019, précise M. Djellab, invitant les opérateurs économiques à se rapprocher des services locaux du Centre national du Registre de commerce (CNRC).

Le ministre du commerce expliquera que "le recours au RCE permettra inéluctablement, à nos services, de mieux maitriser l'encadrement et la modernisation du contrôle économique et le suivi et la régulation du marché afin de conférer transparence et efficience aux opérations de contrôle".

Le secteur du Commerce, à l'instar des autres secteurs, mesure l'importance d'améliorer la performance de l'administration, d'où la nécessité de consentir des efforts énormes et continus pour hisser le Service à la lumière de la mondialisation, a poursuivi le ministre.

L'immatriculation au registre du commerce vise, en plus de la modernisation de l'organisation du registre du commerce, le remplacement des anciens modèles des extraits du registre du commerce par de nouveaux modèles, dotés du code électronique, en sus de l'assainissement et de la sécurisation de ce document contre la falsification, a-t-il précisé.

Algérie Poste-CNRC: signature d'une convention pour le paiement électronique

Les Directeurs généraux du CNRC et d'Algérie Poste, respectivement MM. Mohamed Slimani et Abdelkrim Dahmani, ont signé cette convention, en présence du ministre du Commerce, Said Djellab et de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Iman Houda Feraoun, en marge d'une journée d'information placée sous le thème "le registre de commerce électronique (RCE), un instrument efficace pour la modernisation du contrôle économique".

Lors d'une conférence de presse au terme de cette rencontre, Mme Feraoun a indiqué que "le CNRC, en tant que client d'Algérie Poste en vertu de cette convention, bénéficiera des services du paiement électronique".

Rappelant que "la loi régissant le commerce électronique en Algérie impose à tous les commerçants de signer avec Algérie Poste, ou toute autre établissement bancaire, une convention permettant le paiement par voie électronique", elle a précisé que "la convention signée aujourd'hui entre les deux parties s'inscrit dans le cadre de cette nouvelle réglementation".

Le ministre a indiqué qu'après la généralisation du contrôle électronique à l'ensemble du territoire national, les services spécialisés se pencheront sur la numérisation de l'opération de communication du procès verbal aux juridictions, en cas de falsification.