Décès de George Bush: le président Bouteflika exprime à son homologue américain sa profonde affliction

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé samedi un message de condoléances au président des Etats-Unis d'Amérique, Donald Trump, suite au décès de l'ancien président américain George Herbert Walker Bush, faisant part de sa "profonde affliction" pour la disparition d'un "homme d'Etat qui a marqué la politique américaine".

"C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la triste nouvelle de la disparition de George Herbert Walker Bush, ancien président des Etats-Unis d'Amérique et homme d'Etat qui a marqué de son empreinte indélébile la politique américaine", a écrit le président Bouteflika dans son message.

"Avec sa disparition, les Etats-Unis d'Amérique perdent un de leurs hommes politiques les plus illustres dont les fortes convictions lui ont valu, à juste titre, l'admiration et le respect de tous", a souligné le chef de l'Etat.

"Je voudrais, en cette douloureuse circonstance, vous adresser et, à travers vous, à la famille et aux proches du défunt, au nom du peuple et du Gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, mes condoléances les plus sincères et mes sentiments de compassion et de sympathie", a ajouté le président de la République.