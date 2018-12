Début des travaux du Forum international sur le renforcement des capacités en gouvernance

Les travaux du Forum international sur le "Renforcement des capacités en gouvernance" ont été ouverts, mardi à Alger, par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.

Dans son allocution d’ouverture de ce forum, organisé par le ministère de l'Intérieur en partenariat avec l’Académie nationale chinoise de la gouvernance (CNAG), M. Bedoui à souligné que "l’amélioration des compétences des fonctionnaires de l’administration publique est devenue un impératif dans la perspective de hisser le niveau de professionnalisme et jouir en même temps d’une vision prospective à long terme", ajoutant qu’il s’agit de "s’adapter à la nouvelle donne sur le plan socio-économique et se mettre ainsi au service du citoyen et du pays".

Par ailleurs, un mémorandum entre le ministère de l’Intérieur et la CNAG a été signé après l’ouverture de ce forum qui se déroulera en trois panels dont les thèmes sont dédiés à la gouvernance.

Ce forum vise à bâtir un réseau mondial de partenariat et à identifier et explorer les prochaines étapes de la coopération bilatérale et multilatérale en matière de partage de connaissances et de renforcement des capacités de gouvernance, a-t-on indiqué auprès du ministère de l’Intérieur.

Considéré comme une occasion pour le développement des liens de partenariat avec des partenaires nationaux et étrangers, ce forum permettra aussi de riches échanges autour de la gouvernance, dans le cadre du renforcement du partenariat algéro-chinois.

Il permettra en outre d’établir des recommandations visant à mettre en place un nouveau programme de formation en matière de gouvernance, basé sur les nouvelles orientations mondiales en la matière et de développer une stratégie pour l’inclusion des écoles de gouvernance dans la recherche scientifique et le conseil pour la prise de décision.