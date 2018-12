Berraf : "Plusieurs salles omnisports seront bientôt restaurées"

Plusieurs salles omnisports seront "bientôt restaurées" à travers toute l'Algérie, à l'initiative du Comité olympique et sportif algérien (COA), pour aider différentes disciplines à se développer, a indiqué mardi à Alger le président de l'instance, Mustapha Berraf.

"Cette opération se fera en étroite collaboration avec le Comité international olympique (CIO)", a encore précisé Berraf, en conférence de presse au Musée olympique d'Alger.

La ville de Chlef a déjà bénéficié de cette aide du COA, qui a équipé un terrain de volley-ball d'un revêtement "haut de gamme".

Une initiative saluée aussi bien par le wali de Chlef que par le directeur de la jeunesse et des sports local, surtout que le volley-ball est une discipline phare dans la région.

Fraichement élu à la tête de l'Association des comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA), Berraf a réitéré son engagement à "servir l'Olympisme africain dans un esprit de continuité."

"Je tiens à remercier du fond du coeur tous les membres de l'assemblée générale pour leur confiance, leur constance et leur grande fidélité. Je suis rentré dans cette grande maison de l'Olympisme africain il y a un peu plus de 20 ans maintenant et je continuerai à la servir avec le dévouement et la passion que vous m'avez toujours connus", a-t-il déclaré.

